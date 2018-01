Morre fundador da ''Folha de Londrina''

João Milanez, fundador do jornal Folha de Londrina, um dos maiores do Paraná, morreu ontem às 8h30, aos 85 anos, por falência múltipla de órgãos. Internado desde o dia 30 de junho, apresentava problemas pulmonares e cardíacos e um câncer no rim. Milanez criou o jornal em 1947, quando Londrina tinha 13 anos. Ele era vendedor de títulos de capitalização e recolhia notícias que, depois, colocava no papel. A Folha de Londrina tinha como meta a defesa do municipalismo e do Paraná.