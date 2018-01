Morre empresário da comunicação no PR

O advogado, jornalista e empresário Francisco Cunha Pereira Filho, de 82 anos, morreu às 23h55 de anteontem, em Curitiba, após parada cardiorrespiratória. Ele era diretor-presidente da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), maior conglomerado de comunicação do Paraná, que inclui dois jornais diários, entre eles a Gazeta do Povo; oito emissoras de TV, retransmissoras da Rede Globo; duas de rádio e um portal na internet. O governo do Paraná decretou luto oficial por três dias. Nascido em 1926, em Curitiba, o doutor Francisco, como era conhecido, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1949. Apesar de ser advogado criminalista e professor de Direito na UFPR, o jornalismo o atraiu a partir de 1962, quando, em sociedade com o empresário Edmundo Lemanski, comprou a Gazeta do Povo, que se dedicava a anúncios, e a transformou no maior jornal do Paraná. Em 1965, comprou a TV Paranaense em Curitiba e expandiu o conglomerado para todo o Estado. "O doutor Francisco deixou um legado de caráter, de sabedoria, de ponderação, de equilíbrio", elogiou o prefeito de Curitiba, Beto Richa. "Ele sempre se engajou de forma voluntária e incondicional nos temas de interesse do Estado." O governador Roberto Requião (PMDB), crítico da Gazeta do Povo por considerá-la parcial quando trata de ações de seu governo, emitiu nota destacando as "tantas campanhas cívicas que o dr. Francisco lançou e liderou com êxito, em benefício dos paranaenses". Sepultado ontem, Pereira Filho deixa a mulher, quatro filhos e sete netos.