Morre em SP o ator Renato Consorte, aos 84 anos

O ator paulistano Renato Consorte morreu por volta das 14 horas de ontem, aos 84 anos, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, em decorrência de câncer de próstata. Consorte participou de mais de 40 filmes (entre eles Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, e Eles Não Usam Black-Tie, de Leon Hirszman), além de várias novelas de TV - como Tieta, na qual interpretou Chalita. Ele também trabalhou no Museu da Imagem e do Som (MIS).