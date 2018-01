Morreu ontem, em São Paulo, o coreógrafo e bailarino carioca Umberto da Silva. Nascido em 1951, ele era assessor de dança da Secretaria Municipal de Cultura e há três anos tornou-se professor de dança-teatro do curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC-SP. Como bailarino, destacou-se no Brasil e na Alemanha, onde trabalhou por nove anos.