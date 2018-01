Morre aos 88 anos o ator Ricardo Montalbán

Morreu ontem, com 88 anos, o ator mexicano-americano Ricardo Montalbán, cujo papel mais famoso foi o do misterioso senhor Roarke do seriado Ilha da Fantasia. Segundo seus agentes, o ator faleceu em sua casa, em Los Angeles, de causas não divulgadas. Montalbán trabalhou ainda em diversas séries, como Columbo, O Barco do Amor, Chicago Hope e Murder She Wrote. Além das séries, trabalhou em filmes como Jornadas nas Estrelas 2 - A Ira de Khan, no qual interpreta um dos vilões mais interessantes da série, segundo alguns críticos. Montalbán nasceu em 1920, na Cidade do México, mas praticamente toda a sua carreira mais conhecida se desenvolveu nos Estados Unidos. Era um astro em seu país quando a MGM o convidou para trabalhar em Hollywood. Ganhou o papel principal de Festa, para contracenar com a rainha das piscinas Esther Williams. Com ela fez mais dois filmes. Esses trabalhos hoje estão um tanto esquecidos e podem ser relembrados com a morte de Montalbán. Seria interessante para se ter uma ideia mais ampla de uma carreira que arrisca a ficar resumida ao seu trabalho mais conhecido. De fato, Ilha da Fantasia, que foi transmitida nos Estados Unidos entre 1978 e 1984, conheceu um extraordinário sucesso tanto em seu país de origem como no exterior, Brasil inclusive. Em entrevista concedida em 1978, Montalbán analisa o sucesso dessa série afirmando que muitas vezes a fantasia é muito mais empolgante que a sua realização.