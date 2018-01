Morre aos 81 anos a cantora Eartha Kitt

A cantora, bailarina e atriz Eartha Kitt morreu ontem, aos 81 anos, em Connecticut, Estados Unidos, em conseqüência de um câncer de cólon. Conhecida como "gatinha sexual", Eartha foi uma das artistas americanas mais versáteis. Ficou mundialmente conhecida como a Mulher-Gato da série de TV Batman, sucesso dos anos 1960. Foi indicada a três prêmios Emmy e venceu dois. Foi indicada ainda a dois prêmios Tony e dois Grammy. Entre suas canções mais conhecidas estão C''est Si Bon, Let''s Do It e Just an Old Fashioned Girl.