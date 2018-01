Morre aos 63 anos o presidente do grupo O Povo

Morreu ontem aos 63 anos o jornalista e empresário Demócrito Rocha Dummar, diretor-presidente do grupo de comunicação O Povo, um dos maiores do Ceará. Neto de Demócrito Rocha, fundador do jornal O Povo, o jornalista era bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Também por vários anos integrou a diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Dummar começou a trabalhar no jornal O Povo aos 17 anos, tendo passado por vários setores da empresa. Estava na presidência do grupo desde maio de 1985. O jornalista ocupava atualmente a cadeira de suplente do Conselho de Administração da ANJ, cujo titular é sua filha, Luciana Dummar. O conselho é composto por membros de 20 empresas jornalísticas, com titular e suplente cada, e seu presidente é eleito entre os membros da ANJ. No biênio 2004-2006, foi um dos vice-presidentes da entidade. O corpo será velado na Assembléia Legislativa do Ceará. O horário do enterro não havia sido definido até o fechamento da edição.