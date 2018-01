Morenice valorizada

Ao mesmo tempo em que a primeira-dama americana Michelle Obama ganha status de ícone de estilo a cada nova aparição pública, Thaís Araújo encarna uma top model que será protagonista da próxima novela das oito, da Rede Globo, e na vida real as modelos negras passam a ter direito a uma cota mínima de 10% de frequência nas passarelas dos principais eventos de moda do País. É um sinal de que a moda está descobrindo e celebrando a beleza negra.

E, para fugir do cinza do inverno, nesta estação a moda parece ter ganhado uma pincelada extra de cores, especialmente com tons cítricos e flúor, deixando as roupas ultravibrantes e cheias de vida. Então, deixe um pouco de lado os neutros do armário e aposte tudo nos amarelos, laranjas, pinks, verdes e azuis. Pura coincidência, mas são cores que ficam ainda mais acesas em contraste com a pele negra (se não for seu caso, capriche no bronzeado!).