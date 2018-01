A Seção de Prevenção e Controle de Zoonoses de Sorocaba entrou em situação de alerta após o segundo caso de morcego portador do vírus da raiva ocorrer em menos de dois meses. Durante todo o dia de ontem, equipes percorreram as casas localizadas em um raio de 500 metros do local onde o morcego foi achado agonizante. Cães e gatos receberam a vacina antirrábica.