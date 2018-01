Moratória da soja não é cumprida

A moratória da soja plantada na Amazônia, uma negociação feita entre governo federal, organizações ambientalistas, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), não foi integralmente cumprida. Mesmo assim, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e entidades ligadas ao setor comemoram o resultado obtido dez meses depois do anúncio da iniciativa pioneira. Os números e resultados desses meses de acordo serão divulgados hoje. Pelo documento assinado, nenhuma empresa pertencente à Abiove e à Anec compraria soja plantada em terras desmatadas da Amazônia depois de julho de 2006. "Tenho informação de que algumas empresas compraram a soja, apesar do acordo. Como houve a negociação, agora temos de fazê-la valer de fato", disse Minc. "Mas parece que o problema (a compra do produto sob moratória) não chega nem a 10% da área vigiada", completou o ministro. Entre as negociadoras estão as maiores traders do mercado, como Cargill, Bunge, ADM, e o grupo brasileiro Amaggi. A organização não governamental Greenpeace, ao contrário de Minc, informou preliminarmente que a moratória deu resultado. DESMATAMENTO A decisão de declarar uma moratória para impedir a compra de soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia depois de julho de 2006 ocorreu por força da pressão de ambientalistas e também de importadores europeus de óleo vegetal. Desde a assinatura do acordo, tanto o Ministério do Meio Ambiente como o Greenpeace vêm fazendo um acompanhamento por satélite do plantio de soja na região. Para isso, eles utilizaram o Globalsat Sensoreamento Remoto e trabalharam com base em dados obtidos por três institutos - o do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o IBGE e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Greenpeace fez também uma medição paralela da área. Em 2008, foram monitorados 49,8 mil hectares de Mato Grosso, Pará e Rondônia, Estados que mais plantam soja entre os que se localizam na Amazônia Legal. Neste ano, o sistema alcançou 157,8 mil hectares, também dos três Estados. No pacto, o Ministério do Meio Ambiente comprometeu-se a apressar o cadastro e o licenciamento das propriedades rurais da região. Não há cronogramas precisos, mas a expectativa é que o trabalho seja concluído até o fim deste ano. DADOS 754,3 km2 foi a área de floresta destruída entre novembro de 2008 e janeiro deste ano, segundo dados captados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) divulgados em março 91 mil campos de futebol é o que corresponde a área devastada 70% de queda no desmate foi verificada no período quando comparada aos mesmos meses do ano anterior