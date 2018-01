Moradia e cuidado para deficientes

A Aldeia da Esperança, em Franco da Rocha, inspirada no kibutz Kfar Tikva quando o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (Ciam) recebeu os primeiros hóspedes, comemora 15 anos de proposta inovadora. Planejada para hospedar adultos com deficiência leve ou moderada, abriga 56 residentes. "O projeto previa cem residentes, quando o brasileiro Ariê Pencovici adaptou o modelo do kibutz que ele dirigia em Israel", diz a presidente do Ciam, Anna Schvartzman. A entidade beneficente tem uma escola - Centro de Estimulação Essencial e Centro de Educação e Desenvolvimento - no Jaguaré, para crianças e adolescentes. "Temos 160 educandos, de recém-nascidos a jovens de até 18 anos com vários tipos de deficiência." Só dois são judeus. A proporção é maior na Aldeia. Segundo Anna, 40% deles são judeus, mas não há "preferência ou discriminação, pois a intenção é ajudar a quem precisa, como ensina o judaísmo". A manutenção é cara - R$ 4,6 mil de mensalidade, mais despesas extras -, mas o Ciam dá descontos ou não cobra se a família não tem recursos. O atendimento é grátis para 35% dos hóspedes e 80% dos jovens de Jaguaré. Uma estrutura com cozinha, lavanderia, oficinas de trabalho, enfermagem, piscina aquecida e salas de fisioterapia garante o tratamento e a convivência que a família nem sempre consegue dar. "É importante não depender só dos pais", disse Carla Luconi, de 30 anos, que descobriu o local pela internet e se matriculou há duas semanas. O argentino Dominic James Cowell, de 40, passou por três entidades antes de chegar à Aldeia. "Fui dos primeiros residentes, vim em 1993 e me sinto muito feliz, porque aqui a gente pode até namorar", contou, no refeitório. No cardápio, feijoada completa com carne de porco e um prato alternativo, filé de frango, para judeus ortodoxos. "Já houve até casamentos ou uniões relativamente estáveis, porque o objetivo é proporcionar a essas pessoas uma vida, enquanto possível, normal", diz Anna. "Se o casal quer ter relações sexuais, a gente orienta." Psicólogos, terapeutas, enfermeiras e médicos acompanham os residentes. Um monitor vai junto quando eles vão ao dentista, passear ou fazer compras. Alguns trabalham fora. Sheila Falkas, de 37 anos, há oito na Aldeia, falava do cão Sansão, seu xodó, enquanto dobrava o plástico preto no galpão de Sacos de Lixo - uma das atividades que os residentes cumprem em rodízio. "Tenho seis cachorros e quatro gatos", conta, apontando um canil. Quem quiser pode ter animais de estimação em casa. "Já tivemos cães, vacas e porcos, mas ficou muito complicado", disse o gerente-geral Ricardo Augusto Santos. Administrador hospitalar, ele e a assistente social Valéria Farias trabalham com uma equipe de 72 funcionários. As oficinas ou atividades para os residentes são cozinha, administração, portaria, manutenção, lavanderia, horta, jardim e sacos de lixo. Diferentemente do kibutz, a Aldeia não produz o suficiente para a comunidade. Vende o saco plástico, cortado no Jaguaré e embalado em Franco da Rocha, mas não se consegue plantar toda a verdura consumida. ''Nem é nossa meta, pois as oficinas têm um objetivo educativo e ocupacional", diz o gerente. O Ciam só aceita candidatos com limitações leves ou moderadas porque eles têm de ser capazes de executar algum trabalho. Mesmo dependendo de ajuda, eles cuidam da própria higiene e administram a casa. Além delas, o Ciam ( 0xx11 3760-0068) oferece aldeia-dia (para quem dorme fora), aldeia-hotel (por 45 dias) e aldeia-lazer (para passeios e excursões em grupo).