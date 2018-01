Montanhas de restos a cada evento

São Paulo recebe 10 milhões de visitantes por ano, sedia 75% das grandes feiras do País e tem um evento a cada 6 minutos - o que traz receita de R$ 2,4 bilhões. Enquanto a maioria possui estrutura montada para reciclar o lixo, são poucos os que vão além. É o caso dos festivais About Us e Planeta Terra. A Recicleiros, empresa que desenvolve projetos socioambientais, reaproveitou no Planeta Terra parte da estrutura do About Us. Nas duas festas, os fumantes receberam tubinhos plásticos para guardar restos de cigarros. Foram recolhidos 35 quilos de bitucas, que se transformaram em papel. Os banners de divulgação viraram porta-lixos reutilizáveis, economizando 5 mil sacos plásticos. A produção rendeu dinheiro para costureiras do bairro Cidade Ademar, na zona sul. "É claro que deu lucro, mas faço também porque gosto da iniciativa", garante Cida Negrão, que contou com quatro ajudantes. Um dos maiores eventos turísticos da cidade, o GP Brasil de Fórmula 1 atrai 120 mil pessoas. "A qualidade das doações é insuperável", diz a presidente da Associação Brasileira de Redistribuição de Excedentes, Cláudia Troncoso. Além da comida doada, a grama sintética virou carpete em presídio e creches. Já as lonas foram usadas na cobertura da Comunidade Terapêutica Caminho da Vida, na Praia Grande, litoral sul paulista. No carnaval deste ano, no sambódromo do Anhembi, 13 toneladas de lixo reciclável foram recolhidas, incluindo peças de carros alegóricos. O material foi coletado por cooperativas de catadores. Segundo o diretor de coleta seletiva da Limpurb, Wagner Taveira, cada um ganhou R$ 1.100. O assessor de Projetos Estratégicos da São Paulo Turismo, Luiz Sales, diz que a empresa tenta diminuir o impacto dos grandes eventos. Um dos problemas são os carros alegóricos abandonados em vias públicas. O presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Sidney Carrioulo, reconhece que isso causa transtorno e a Prefeitura não deve ser complacente com os abusos. Mas Sidney diz que o problema não ocorre com grandes escolas. Na sua agremiação, a Águia de Ouro, metade do material é reaproveitado ou vendido. Na Mocidade Alegre, as esculturas de isopor têm o mesmo destino. "É uma grande troca. O carnaval é feito de reciclagem", diz a presidente Solange Bichara.