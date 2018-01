Montadora deve divulgar poluição de carro, diz MPF

A procuradora do Ministério Público Federal Ana Cristina Bandeira Lins abriu inquérito para averiguar por que as montadoras relutam em comunicar aos consumidores os índices de poluição dos veículos. Ela defende a possibilidade de a indústria ser responsabilizada por danos à saúde causados pelas emissões. A tese foi apresentada ontem durante seminário em São Paulo da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. "As empresas deveriam, ao menos, divulgar essas informações nos seus sites", defende Ana Cristina. Ela também é responsável pelo inquérito civil que investiga os responsáveis pelo descumprimento da Resolução 315 do Conama, de 2002, pela qual, a partir de janeiro deste ano, os veículos deveriam rodar com diesel mais limpo.