Modismos na tradição

Às noivas românticas, aqui vai a dica: tão importantes quanto o vestido, o penteado e a maquiagem também devem ser pensados com antecedência. Novidades? Os cabelos soltos e semipresos são os mais pedidos, e a maquiagem ganha ares high tech com o air brush make up, um aparelhinho que borrifa base, corretivo, sombra e blush na pele, garantindo um acabamento perfeito e durabilidade de 10 a 15 horas, segundo o maquiador Cayo Lanza.

Veja também:

Galeria de fotos dos penteados citados na matéria

Já a expert em cabelos presos, a cabeleireira Zezé, do salão De La Lastra Morumbi, é craque em customizar os arranjos. Se está over, ela elimina os excessos de brilho. Com o consentimento da noiva, já chegou a substituir umas flores de tecido meio apagadas por florzinhas naturais. Por sua vez, o renomado cabeleireiro Tony Gandra usa os recursos do visagismo para valorizar os traços e a personalidade da noiva.

1.Com referência das esculturas romanas, o cabeleireiro Sérgio G, do Studio W, prendeu todo o cabelo da modelo Giuliana Cologni para trás, o dividiu em duas mechas e foi entremeando uma na outra, formando um coque com volume e movimento. Tiara com desenhos gregos em ouro branco e brilhantes, da Nina Joalheira. No rosto, o maquiador Cayo Lanza usou sombra levemente perolada e deu um toque moderno com delineador. Destaque para a boca, com batom em tom quente e gloss.

2.De volta de uma viagem a Roma, o cabeleireiro Sérgio G buscou mais uma vez inspiração na história da Arte e nas musas esculpidas em mármore. As ondas impecáveis no cabelo da modelo Ana Paula Arenzone foram obtidas com uma técnica especial de manusear o baby liss. No lugar do spray, Sérgio engomou os fios com uma pomada importada. O cabelo foi puxado de lado e preso com um pente de ouro branco e brilhantes da Nina Joalheira. Na maquiagem, Cayo Lanza apostou num look moderno, esfumaçando os olhos com sombra preta. O blush dá um leve bronzeado e, na boca, gloss clarinho e de longa duração da M.A.C.

3.Com traços suaves e cabelos longos de luzes, a modelo Carolina Melo inspirou a cabeleireira Zezé, do De La Lastra Morumbi, para criar um semipreso bastante solicitado no salão. Ela enrolou os cabelos com bóbis grandes na frente e na parte de trás, e fez papelotes com papel alumínio, que foram esquentados em uma chapa larga. Depois de soltar o cabelo, separou quatro mechas e transpassou uma na outra, prendendo-as com grampos atrás. Os retoques foram feitos com o cabo de um pente comum. As flores, do ateliê de Marie Toscano, foram colocadas no alto da cabeça e atrás, nas laterais. Sombra prata, cílios postiços e batom cor de boca foram escolhas da maquiadora Sonia Marisa Vela, também do De La Lastra Morumbi.

4.Para suavizar o rosto anguloso da modelo, o cabeleireiro Tony Gandra repartiu o cabelo ao meio e fez duas ondas largas, caindo nas laterais. O véu sai do alto da cabeça, preso na coroa de cristal e strass. O maquiador Douglas Cruz preparou a pele com base líquida e corretivo, passou pó facial e blush na cor rosé opaco. Para realçar os olhos, lápis preto, cílios postiços e muito rímel. Por último, um toque de iluminador prata na parte de baixo dos olhos e, no tom pérola, abaixo das sobrancelhas. Nos lábios, gloss rosa cintilante. Acessórios da loja Black Tie.

5.Fazer escova no dia do casamento? Nem pensar. Os cachos podem e devem ser valorizados. Para a modelo Aline de Barros, com fios naturalmente crespos, a cabeleireira Zezé optou por usar papelotes bem apertados. Depois de solto, o cabelo foi eriçado e ela esculpiu cachinhos na parte de trás da cabeça, prendendo um a um. Na frente, os gominhos ficam meio "bagunçados", soltos . Aqui, Zezé espalhou fivelas de strass em forma de flores de seu acervo pessoal. A maquiagem destaca os tons de dourado, grafite e bege. Nos olhos, cílios postiços e delineador. A boca é bem clarinha.

SERVIÇO

Black Tie: tel.: 3067-4600

Cayo Lanza: tel.: 3094-2640

De La Lastra Morumbi: tel.: 3744-3268

Douglas Cruz/Planet Hair: tel.: 3895-6996

Nina Joalheira: tel.: 7865-0480

Sérgio G: tel.: 3499-9922

Tony Gandra/Planet Hair: tel.: 3895-6996