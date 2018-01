Modelo de dar pena

Chega essa época de São Paulo Weeks e as mocinha daqui só fala disso. A Tamires, filha da Juciley, vai até estar desfilando. Ela é modelo e manequim, magra e alta, mas é de fome porque a Juciley não dava de comer pra ela quando pequena. Aí chegou na adolescência e ela não tomou corpo, os rapazinho não queria sair com ela. Arame curvilíneo Agora a Tamires é a Gisele Bindchen daqui. Por falar em Gisele, eu acho uma judiação quando dizem que essa modelo e manequim é toda cheia de curvas. Aí a Gisele deve pensar que tá no ponto e não come mais. Mas pedaço de arame também se curva. Sacos de lixo na passarela Eu tava olhando umas foto e vi que uns estilista que nem o Alexandre Herco...alguma coisa e mais uns costuraram umas roupa que parece saco de lixo. Pois eu dou minha sugestão: que tal na próxima estação uma moda que parece roupa de liqüidificador? Se quiser posso bordar uns ponto cruz lindo pra eles, de graça! Bete, 55 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática