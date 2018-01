Modelo capixaba morre de infecção

Morreu ontem a modelo capixaba Mariana Bridi, de 20 anos, que teve mãos e pés amputados em decorrência de infecção urinária que evoluiu para sepse (inflamação generalizada no organismo gerada por uma infecção). Ela estava internada desde o dia 3 no Hospital Dório Silva, em Serra, região metropolitana de Vitória (ES). O velório e o enterro de Mariana foram acompanhados por cerca de mil pessoas na cidade de Marechal Floriano (ES). ''Ela não estava respondendo aos remédios. Deus está confortando nosso coração, pois ele quis que ela ficasse junto dele agora'', disse o pai da modelo, o motorista Agnaldo Costa, em entrevista ao site Gazeta Online. O drama de Mariana começou no dia 30 de dezembro de 2008, quando dores lombares a levaram ao hospital. Ela recebeu o diagnóstico de cólica renal. Dois dias depois, quando as dores voltaram, exames revelaram a infecção urinária. O estado de saúde foi se agravando e os médicos precisaram amputar os pés e, na última semana, as mãos da modelo em função da compressão dos vasos sanguíneos periféricos, que levou à necrose dos membros. Mariana passou seus últimos dias sedada, respirando com ajuda de aparelhos, e também passou por sessões de hemodiálise. Na quarta-feira, foi submetida a uma cirurgia para retirar parte do estômago, os médicos tentavam conter uma hemorragia. Apenas o namorado, os pais e o irmão podiam visitá-la. A modelo foi contaminada pelas bactérias Staphylococcus e Pseudomonas. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira divulgou nota na semana passada em que esclarece que as consequências da sepse podem ser a isquemia (falta de suprimento sanguíneo para um tecido) ou distúrbios da coagulação, o que ocorre em até 5% dos pacientes. Especialistas esclarecem que a maioria das infecções evolui bem se adequadamente tratada. A sepse é mais comum em crianças menores de 1 ano, idosos e pessoas com problemas imunológicos. No entanto, também pessoas de 20 anos podem ter o problema em razão de fatores genéticos. HOMENAGENS Por duas vezes finalista do concurso Miss Mundo Brasil, o drama de Mariana foi noticiado até por jornais e tevês dos Estados Unidos, Austrália e Rússia. Um blog foi criado para informar o estado de saúde da modelo. Internautas de várias partes do mundo visitaram o seu site, que nos últimos dias recebeu mais de 100 mil acessos. As mensagens foram publicadas em inglês e português. Em razão do alto número de acessos, a página na internet de Mariana ficou congestionada ontem, após a sua morte, e o servidor chegou a sair do ar.