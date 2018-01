Moda só para menores

O Terraço Daslu vai ?bombar? amanhã com a abertura do 5º Teen Fashion, o principal evento de moda voltado ao público adolescente do País. Moda, entretanto, não costuma ser o forte dos desfiles, que recorrem às celebridades para garantir os holofotes. Nesta edição, não será diferente. Fernanda Lima, Daniela Cicarelli e Max Fercondini (o Sérgio, irmão da falecida Nanda, em ?Páginas da Vida?, que participa do evento pela segunda vez) encabeçam o time de estrelas escalado pela organização para dar mais brilho à passarela. Até a última sexta-feira, ainda estavam confirmados os nomes de Juliana Didone (ex-?Malhação?) e Rodrigo Hilbert (?Pé na Jaca?). Como definição antecipada de casting é sempre utópica, mais celebridades podem surgir até quinta-feira, último dia de desfiles. Sete marcas apresentam suas coleções outono/inverno - Hello Kitty, Dona Florinda, Kappa, Ecko, Fashion Girl Collection, Billabong e Element - tendo como pano de fundo a ?street art?, a arte das ruas, tema desta 5ª edição. A comunicação visual do evento é assinada pelo ilustrador Rodrigo Yokota (conhecido como Whip), que foi incumbido de levar a cultura do asfalto para o sofisticado Terraço Daslu. Os três dias de desfiles ainda terão espaço para a solidariedade. Os organizadores pedem que cada convidado doe um livro novo, em benefício do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis - ação apoiada pelo Hospital Israelita Albert Einstein - e do Projeto Felicidade, que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Com apenas dois anos de vida, o Teen Fashion já é considerado um trampolim para modelos em início de carreira, preparando new faces para eventos de moda maiores, como o Fashion Rio e a São Paulo Fashion Week. A alagoana Bruna Tenório, de 17 anos, debutou na passarela adolescente e estourou. Pegou a maioria dos desfiles da última semana de moda paulistana e, em Paris, fez mais de cem. Neste ano, a grande promessa é a gaúcha Vanessa Cruz, de 16, vencedora do concurso Supermodel Brazil - promovido pela Ford Models - do ano passado, que também debuta em desfiles de grande porte. Na foto ao lado, conheça os novos talentos desta 5ª edição: em pé, da esq. para a dir., Eduarda (Viva), Vanessa Cruz (Ford), Karim Adam (MM) e Stefani Medeiros (Ten); sentadas, Vanessa (Now), Maria Delaros (MM), Fernanda (Now) e Karine Graff (Mega); no chão, Anne (MM), Layze (Mega) e Caroline (MM). O Terraço Daslu fica na Av. Chedid Jafet, 131, Vila Olímpia. O evento é fechado para convidados. Mais informações no www.teenfashion.com.br. Line-up Confira os desfiles do Teen Fashion confirmados até a última sexta-feira Amanhã 21h - Hello Kitty Quarta 19h - Dona Florinda 20h - Kappa 21h - Ecko Quinta 19h30 - Fashion Girl Collection 21h - Billabong e Element