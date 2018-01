Moda até R$ 150

O frio já começa a dar as caras ? nos termômetros e na sua espinha. Como um vento gelado, os preços exorbitantes da moda inverno invadem as vitrines deste fim de verão e fazem muita gente tremer de frio e de medo. É para você que não quer passar a temporada fria tomando sustos que a Revista JT garimpou nas grandes multimarcas looks indispensáveis para o seu guarda-roupa de inverno, cujos preços não ultrapassam R$ 150. Com a nossa mãozinha, só vai tomar ?vento? quem quiser.