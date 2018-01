Os misteriosos moais da Ilha de Páscoa, no Chile, estão ameaçados de destruição tanto por fatores naturais, como chuvas e ventos, como pela ação do homem, que mantém criações de animais no entorno das esculturas. Especialistas querem arrecadar fundos da comunidade internacional para restaurar as estátuas, feitas de rochas vulcânicas.