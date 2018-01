Mistura divertida

As crianças estão nas dependências da Escola Eugênio Montale, no Morumbi. Ali, a ordem é misturar. "Nas brincadeiras e esportes meninos e meninas também ficam juntos. Temos aulas de futsal para ambos, por exemplo. E também teatro, dança ... Acreditamos no valor da integração. Na nossa pré-escola, não há nem separação por idade. Crianças de dois a cinco anos aprendem juntas" diz uma das diretoras da escola, Leila Andrade.