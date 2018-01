Missão de serviço do Hubble parte no dia 11

A Nasa definiu 11 de maio como data de lançamento do ônibus espacial Atlantis para uma das missões mais aguardadas dos últimos anos: a manutenção do telescópio Hubble. Lançado em 1990, o Hubble deveria, a princípio, ser aposentado em 2005. A data foi esticada para 2010 e, agora, será empurrada pelo menos até 2014. A tripulação do Atlantis fará cinco caminhadas espaciais para reparar e instalar instrumentos científicos no telescópio.