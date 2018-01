Miss Mundo Brasil é ''miss desmatamento zero''

As florestas têm uma nova e inesperada defensora: a Miss Mundo Brasil 2009, Luciana Bertolini, de 22 anos, escolhida no sábado. Ela - e as demais 37 participantes do concurso - literalmente vestiu a camisa "Sou Miss de um Mundo com Desmatamento Zero", em uma parceria com a ONG Amigos da Terra. Luciana foi ontem à sede da organização, em São Paulo, para pegar o máximo de informações possível sobre o assunto. Apesar de ter representado Roraima, ela é mineira e nunca visitou a Amazônia. Ainda assim, promoverá a causa nos eventos que participará e em escolas, onde pretende realizar projetos de educação ambiental. "As pessoas se esquecem que a gente faz parte do meio ambiente", diz a Miss 2009. O tema pode servir de base para um projeto a ser apresentado na etapa internacional do concurso, dentro da categoria "Beleza com Propósito" - no ano passado, a Miss Tamara Almeida levou um vídeo sobre Chico Mendes para o evento. "Se a agenda do desmatamento zero se tornou tão óbvia de ser percebida como ?coisa de miss?, ou seja, unanimidade nacional, isso desloca o conflito para o ?como?, não mais sobre o ?se?", diz o diretor da ONG, Roberto Smeraldi.