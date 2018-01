MIS abre as portas para atividades infantis neste domingo

Maratona Infantil no MIS Foto:

Quem quiser tirar os filhos de frente da televisão neste domingo, 27, pode levá-los ao Museu da Imagem e do Som (MIS), que promove sua "Maratona Infantil". O evento gratuito tem início às 10h e vai até as 16h

Dentre os destaques desta edição, está a Balada Kids, um espaço para as crianças dançarem e brincarem. Uma instalação de arte colaborativa vai convidar o público a preencher uma sala inteira a arte que consigam criar, com tintas, lápis, canetas, tecidos, penas, lantejoulas, brilhos, papéis coloridos e fitas.

Máscaras de papel reciclado confeccionadas pelo artista Fábio Pimenta, com o tema "Dia de Los Muertos e Caveiras Mexicanas", estarão no espaço para que as crianças possam interagir tirar fotos com o disfarce.

Confira, a seguir, a programação completa da Maratona Infantil de novembro:

10h às 16h - Ponto para doação de brinquedos - Hall de entrada

10h às 16h - Espaço para troca e distribuição de figurinhas - Hall de entrada

10h às 16h - Maquiagens artísticas | Com Jacques Janine - Tenda área externa

10h às 16h - Instalação de arte colaborativa | Com Núcleo Educativo - Foyer MIS

10h, 11h, 12h, 14h e 15h - Stand de fotografias | Sala Educativo*

11h e 16h - Contação de histórias | Com Kiara Terra - Palco Área externa

11h, 12h, 14h, 15h e 16h - Oficina bololofos de arte em tecido - Sala de Interfaces*

11h, 13h e 15h - Intervenção Poesias ao Vento | Com a Cia do Liquidificador - Área externa

11h, 13h, 14h e 15h - Oficina O mundo com seus olhos - Auditório LabMIS*

12h, 13h, 15h e 16h - Balada Kids - Galeria 1º andar*

12h, 14h e 16h - Intervenção Pequena Frida | Com a Cínica Cia de Teatro - Auditório MIS*