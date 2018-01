Miojo: três minutos em silêncio

Universitários apressados e solteiros sem dotes culinários devem ter feito três - e não um - minutos de silêncio pela morte de Momofuku Ando. Fundador da Nissin e inventor do popular Miojo, Ando morreu no último dia 5, de ataque cardíaco. Considerada a mais importante invenção japonesa do século 20 - ganhando do karaokê -, o Miojo tem detratores e muitos, muitos fãs. Dias após a morte de Ando, havia exagerados suficientes na internet sugerindo a canonização do gênio. O empresário tinha razões nobres quando criou o Miojo. Ando queria encontrar soluções para a escassez de alimentos da Segunda Guerra Mundial. Sua inspiração foi o lámen - prato servido nas ruas e restaurantes simples do Japão até hoje. O primeiro noodle instantâneo, o Chicken Lámen, chegou ao mercado japonês em 1958. No Brasil, estreou em 1965. Décadas depois, vieram talharim, yakisoba, cup noodles... Depois da Nissin, outras marcas criaram suas versões do produto, que existe em vários sabores. Para sofisticar e complicar o que é simples demais, os fabricantes deram algumas receitas com o lámen. A Nissin veio com bolinhos, o lámen primavera e o lámen light. A Maggi sugere uma criativa idéia de petisco com soja. E o fabricante do lámen Renata, a de um elaborado - pelo menos para quem está acostumado aos três minutos - yakisoba. Nissin Lámen (SAC): 0800-7276020 Nestlé/Maggi (SAC): 0800-7702458 Selmi/Renata (SAC): 0800-115855 Lámen primavera 1 porção; 5 min; fogo baixo Ingredientes: Macarrão instantâneo sabor galinha caipira 1 pacote; seleta de legumes 1/2 lata; mussarela ralada 50g; peito de peru ou chester 50g Preparo: Fazer o macarrão instantâneo sabor galinha caipira de acordo com as instruções da embalagem e abaixar o fogo. Acrescentar a seleta de legumes e deixar mais dois minutos. Adicionar a mussarela e o peito de peru ou chester ralados. Desligar o fogo e tampar a panela por dois minutos. Servir em seguida. Lámen light com peito de frango 2 porções; 5min; fogo baixo Ingredientes: Macarrão instantâneo sabor galinha caipira 1 pacote; peito de frango cozido e desfiado 3 colheres (sopa); água 2 copos e meio (450ml); salsão picado 2 colheres (sopa); passas picadas 1 colher (sopa); cenoura ralada 3 colheres (sopa); creme de leite light 1 colher (sopa) Preparo:Em uma panela antiaderente, dourar ligeiramente os pedaços de frango. Acrescentar a água e preparar o macarrão instantâneo light sabor galinha caipira de acordo com as instruções da embalagem. Acrescentar o salsão, as passas, a cenoura e, por fim, o creme de leite light. Desligar o fogo, misturar e servir em seguida. Bolinho de lámen com sabor galinha caipira 16; 45min; fogo baixo Ingredientes: Macarrão instantâneo sabor galinha caipira 1 pacote; batata cozida e amassada 1 grande; queijo parmesão 2 colheres (sopa); salame picadinho 3 colheres (sopa); mussarela em cubos 1 xícara (chá); orégano a gosto Preparo: Cozinhar o macarrão instantâneo sabor galinha caipira de acordo com as instruções do pacotinho e deixar esfriar. Em uma travessa, colocar o lámen frio e misturar com a batata amassada, o salame, o queijo parmesão e o orégano. Mexer bem até formar uma massa compacta, que dê para enrolar bolinhos. Fazer as bolinhas, rechear com a mussarela e passar pela clara de ovo e pela farinha de rosca. Fritar em óleo quente. Petisco de soja torrada com lámen sabor queijo 5 porções; 1h; fogo médio Ingredientes: Grãos de soja 1 xícara e meia (chá); macarrão instantâneo sabor queijo 1 pacote Preparo: Em uma panela, ferver 3 xícaras (chá) de água. Adicionar a soja e deixar por 5 minutos. Escorrer a soja e lavar em água fria. Em seguida, volte a ferver a soja em 3 xícaras (chá) de água por 30 minutos ou que os grãos fiquem "al dente". Escorrer a água e retirar a casca dos grãos, esfregando-os entre as mãos. Despejar os grãos cozidos em uma assadeira, distribuir o tempero do lámen e levar ao forno médio-alto (200 °C) preaquecido por cerca de 15 minutos ou até ficarem dourados. Retirar do forno e misturar com a massa do lámen quebrada. Servir frio. - Guardar em recipiente bem fechado por até 10 dias. - Existe no mercado o grão de soja descascado e partido. Yakisoba 7 porções; 45min;fogo baixo Ingredientes: Tempero: peito de frango cortado em cubos pequenos 500g; clara de ovo 1; lata de ervilha 1; vinho branco seco 1 colher (sopa); óleo 1 colher (sopa); farinha de trigo 1 colher (sopa); molho de soja 3 colheres (sopa). Outros: óleo de soja 1/2 xícara (chá); pimentão verde cortado em tiras 1; cenoura cortada em tiras 1; salsão cortado em tiras 1 xícara (chá); cebola cortada em tiras 1; cogumelo fatiado 1 vidro; macarrão instantâneo do tipo espaguete 500g; óleo de gergelim 2 colheres (sopa). Para o molho: caldo de galinha 2 tabletes; água fervente 2 xícaras (chá); molho de soja 1/2 xícara; farinha de trigo 1 colher (sopa) bem cheia Preparo: Tempero - misture o frango com a clara de ovo, a ervilha, o vinho branco seco, o óleo a farinha e o molho de soja que constam nos ingredientes do tempero. Molho: misturar todos os ingredientes do molho e reservar. Yakisoba: em uma panela grande, juntar a metade do óleo e dourar o frango. Reservar. Em outra panela, colocar o restante do óleo e fritar rapidamente cada vegetal, deixando os cogumelos por último. Adicionar o frango, o molho e o macarrão instantâneo. Regar com o óleo de gergelim e misturar delicadamente para envolver todos os ingredientes. Servir a seguir. - Para dar um toque colorido ao yakissoba, acrescentar o pimentão vermelho e o amarelo.