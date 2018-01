Ministério pede juro zero para Fies

O governo federal vai estudar mais uma redução na taxa de juros do Financiamento Estudantil (Fies). Em reunião ontem com o ministro da Educação, Fernando Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concordou em convocar a equipe econômica para analisar a proposta do ministro de estabelecer juros máximos de 4,5% ao ano - o que equivale a juro real zero. No ano passado, o Ministério da Educação já havia conseguido uma redução nos juros do Fies, que passaram de 9% ao ano para 3,5% nos cursos de licenciatura e tecnológicos. Para os demais bacharelados, a taxa de juros ficou em 6,5%.