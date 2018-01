Ministério da Saúde prepara norma inspirada na de SP

O Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde atualmente trabalha numa regulamentação para casos como o dos fígados de portadores da Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF). O conteúdo da normativa deverá seguir o que foi criado agora em São Paulo, ou seja, os órgãos deverão entrar para a lista geral de transplantes. O vácuo no estabelecimento de regras acontece não só com o fígado, mas, em alguns casos, com válvulas do coração e com alguns tecidos de pele, que também podem ser reaproveitados em outros pacientes, dependendo da gravidade de seu quadro. "A iniciativa em São Paulo é muito adequada, corresponde às nossas tentativas de atualizar a legislação", afirma Roberto Schlindwein, coordenador-geral do Serviço Nacional de Transplantes. "No nosso entendimento, esses órgãos que sobram de um procedimento cirúrgico e podem ser usados em outro paciente devem ir para a lista geral", diz. Quando o texto estiver completo, ele deverá ser discutido numa audiência pública para análise de alterações. O objetivo é tirar as dúvidas de pacientes e equipes médicas sobre como proceder nesses casos. Pela lei, existem dois tipos de transplantes: os de cadáver e os intervivos. No primeiro caso, os órgãos são retirados após ser constatada a morte encefálica da pessoa e com autorização da família. No segundo caso, pela lei, o doador (fígado e rim) pode escolher doar para familiares, desde que até o quarto grau de parentesco. Para graus mais distantes ou para pessoas sem laços familiares (amigos, vizinhos, namorado), é necessária uma autorização judicial - a exigência acontece para evitar comércio ou troca de órgãos. No entanto, trata-se de pessoas saudáveis que querem doar seu órgão para alguém - elas que escolhem o receptor. "São pessoas que têm alguém específico para doar. O Estado não se intromete nessa relação", diz Schlindwein. Nos transplantes do tipo dominó, o órgão sobra após o paciente receber um novo e é o Estado quem determina seu destino.