Minc responde a críticas do PT

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, respondeu ontem às críticas feitas em nota divulgada pela Secretaria Nacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. O texto afirma que a pasta "limita-se a divulgar nota pública contra o desmonte das questões ambientais, como se fosse um ente que não tem responsabilidade de governo". "Os ambientalistas poderiam participar mais", afirma Minc. "Queria chamar os amigos que assinaram esse documento - mostrar que houve uma pequena injustiça, já perdoada - para eles se engajarem nessas lutas."