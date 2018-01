Minc quer autarquia para combater desmate

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, entregou ontem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva três propostas: a criação de uma nova autarquia para certificar madeiras, um decreto que regulamenta a legislação de preservação da mata atlântica e a realização de concurso público para ocupação de 3 mil novos cargos no Ibama, no Instituto Chico Mendes e na Polícia Federal para o combate ao desmatamento. Segundo o ministro, se criada, a autarquia vai tornar mais rigoroso o combate ao desmatamento.