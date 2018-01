MinC determina que ONG devolva verba

O Ministério da Cultura (MinC) determinou na sexta-feira a devolução dos recursos cedidos à 3ª Marcha Nacional da Cidadania Pela Vida, marcada para hoje, em Brasília, pela ONG Estação da Luz. Segundo o ministério, no projeto apresentado no ano passado pelo deputado baiano Luiz Bassuma (PT), a ONG omitiu que se trataria de uma marcha antiaborto, conforme divulgam os cartazes do evento. Na época, a Estação da Luz informou que faria um evento "pela cidadania e a favor da vida", com oficinas culturais e show da cantora Elba Ramalho. O projeto recebeu R$ 143 mil do Fundo Nacional da Cultura - R$ 76 mil ainda estão na conta aberta em convênio pelo ministério, cuja movimentação foi bloqueada.