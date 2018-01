Minc critica Igreja em evento pró-gays

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, criticou a Igreja no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, durante cerimônia de instalação do Conselho Estadual dos Direitos da População de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). "Têm alguns momentos em que a Igreja erra feio. Um deles é a questão da camisinha", disse, em meio a aplausos. "Outra questão é a da homofobia. Como é que uma religião pode dizer que é fraterna e solidária com todos se pressiona os parlamentares a não aprovarem a lei que criminaliza a homofobia?", indagou. A CNBB não quis se manifestar.