O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, assinou, em reunião do Fórum Social Mundial, em Belém, portaria banindo o uso de qualquer tipo de amianto no ministério e em órgãos vinculados. Em nota, o Instituto Brasileiro do Crisotila disse que a medida "revela total desconhecimento da realidade da indústria de fibrocimento brasileira".