Miley Cyrus confessa ter usado maconha antes de gravar clipe de ‘Wrecking Ball’

Miley Cyrus apoiou a candidata Hilary Clinton na última eleição americana Foto: REUTERS/Brendan McDermid

A cantora Miley Cyrus confessou nesta terça-feira, 11, que estava completamente 'chapada' no clipe de Wrecking Ball. O relato da cantora pop foi feito no quadro Carpool Karaoke, no qual o apresentador James Corden dá uma carona para convidados do mundo musical.

Entre músicas e confissões, a antiga intérprete de Hannah Montana recordou o tão comentado clipe, dizendo que tinha usado maconha antes das gravações. Fazendo uma escala de 0 a 10 para o quão drogada ela estava, a cantora afirma que estava em 10. O vídeo gerou polêmica em 2013, já que Miley, até então uma artista voltada para o público teen e infantil, apareceu nua em uma bola de demolição.

No entanto, Miley Cyrus negou que tivesse usado drogas antes da apresentação do Video Music Awards (VMA) de 2013, que também gerou bastante polêmica. “Eu não posso fumar antes de subir no palco porque fico muito assustada. Aquilo foi apenas eu. Isso mostra o quanto eu sou louca. É o meu normal", garantiu. Na apresentação, a diva pop abusou do twerking e da sensualidade, ao dançar junto com Robin Thicke, fazendo vários gestos obscenos.