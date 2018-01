Enquanto sobram 400 imóveis vazios no centro, a periferia registra aumento populacional expressivo. Na zona norte, o bairro de Anhangüera cresce 7,9% ao ano; na leste, Cidade Tiradentes, 4,6%; e na sul, Parelheiros, 4,1%. Em nove anos, 463 mil pessoas saíram da região central e 1,2 milhão foram para as áreas mais afastadas da cidade. "É como se Londrina saísse do centro e, ao mesmo tempo, Guarulhos inteira fosse para a periferia", diz o coordenador de Urbanismo do Instituto Pólis, Kazuo Nakano. Segundo a Fundação Seade, dos 96 distritos da capital, 55 tiveram redução populacional, em especial o centro expandido. No Itaim Bibi e no Pari, a queda foi de 2% ao ano.