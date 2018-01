Micobactéria leva ES a suspender lipoaspiração

As cirurgias de lipoaspiração e lipoescultura estão suspensas em todo o Estado do Espírito Santo. Portaria da Secretaria de Estado da Saúde também determina que as clínicas e hospitais façam a troca de materiais cirúrgicos (cânulas e borrachas) por novos e apresentem relatórios sobre os procedimentos de limpeza e esterilização dos equipamentos. As medidas foram tomadas depois que uma paciente foi contaminada por micobactéria (resistente a antibióticos). O caso de contaminação foi confirmado em 15 de julho. A paciente passou por lipoescultura e após a cirurgia apresentou sintomas como febre, secreção, nódulos e vermelhidão. O Laboratório Central identificou a contaminação por Mycobacterium abscessus do tipo 1, diferente da que causou um surto em 2007, a Mycobacterium massiliense do tipo 2, com 248 notificações. Os nomes da paciente e da clínica não foram divulgados. Até ontem, 9 das 41 instituições vistoriadas foram interditadas. Os fiscais encontraram cânulas metálicas, instrumento usado para fazer a sucção da gordura durante as cirurgias, já esterilizadas, mas ainda com resíduos. Anteontem, o secretário Anselmo Tozi se reuniu com representantes do Ministério Público Estadual, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Sindicato de Estabelecimentos e Serviços de Saúde do Estado. As cirurgias serão retomadas após a aprovação dos protocolos de esterilização e apresentação das notas fiscais, comprovando a compra dos novos equipamentos. Clínicas e hospitais têm até 30 de agosto para se adequar.