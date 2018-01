México reduz nível de alerta; China isola estrangeiros

O vírus A (H1N1) também motivou crise entre governos. Ontem, o México reduziu o nível de alerta, o que gerou dura resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para a entidade, há risco de o vírus voltar para "se vingar". A gripe também atingiu as relações entre México e China, que está isolando cidadãos de países mais afetados, como o Canadá, mesmo que não apresentem sintomas. Em Pequim, após o primeiro caso na Ásia - o de um mexicano que chegou a Hong Kong após escala em Xangai -, cerca de 70 mexicanos foram isolados em um hotel perto do aeroporto. Caso semelhante ocorreu em Changchun, nordeste do país, com 29 canadenses. Ontem, o Canadá suspendeu temporariamente os voos charter para o México. O governo mexicano chamou a medida chinesa de discriminatória e prometeu buscar seus cidadãos. A China enviou um avião ao México para buscar cerca de 200 chineses. O México também criticou países como Argentina, Peru, Equador e Cuba por bloquear voos. O governo mexicano anunciou que estava conseguindo controlar o vírus, portanto reduzia o nível de alerta. O presidente Felipe Calderón também anunciou que as aulas no país recomeçam na quinta-feira para cursos de ensino superior e na segunda para o ensino básico. Amanhã, devem reabrir na Cidade do México estabelecimentos como restaurantes. A diretora da OMS, Margaret Chan, alertou que "uma segunda onda do vírus seria o maior de todos os surtos que o mundo enfrentou no século 21". O porta-voz da OMS, Gregory Hartl, afirmou que "a decisão do México não muda nossa avaliação. Cada país é livre para fazer o que julgar apropriado. Mas os vírus vêm em ondas". Keiji Fukuda, vice-diretor da OMS, lembra que "as pessoas imaginam que uma pandemia se prolifera no mundo ao mesmo tempo. Mas não é assim. Vai depender da temporada do inverno e de como o vírus reage em outras regiões. Todos precisam se preparar e aumentar o monitoramento." Ele também diz que "vai levar tempo para entender a epidemiologia da doença no México" e lembra que há indícios de que o vírus circula no país há meses. COMÉRCIO Enquanto isso, negociações confidenciais para a compra de antivirais se transformaram em disputas entre países emergentes, empresas e países ricos, enquanto o compartilhamento de vacinas acaba em polêmica. Além disso, 20 países adotaram embargos contra a carne suína do México e dos Estados Unidos, um mercado avaliado em US$ 26 bilhões. A pressão dos produtores foi tão forte que, há uma semana, a OMS aceitou deixar de chamar a doença de gripe suína. O México fez questão de evitar que a doença fosse batizada com seu nome. A solução foi adotar apenas o nome científico. Mas no setor de remédios a polêmica promete ser explosiva. A OMS está escondendo até a lista dos 72 países aos quais prometeu remédios. O Brasil avisou que não aceita dar recursos para comprar remédios patenteados. Nos últimos dias, Chan acionou os principais fundos para comprar remédios. Mas ela irritou muitos ao propor, em reuniões confidenciais, a compra de remédios patenteados da multinacional suíça Roche. Jorge Bermudez, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz e hoje secretário-geral da Unitaid, pressionou Chan para que inclua genéricos. Pelos cálculos de Bermudez, antivirais genéricos produzidos na Índia pela Cipla custariam 60% menos que o produto da Roche. Na Índia, porém, a Roche abriu processo atacando a Cipla por plágio. Mas na Índia o Tamiflu não está patenteado. Nos EUA, a estratégia do governo é tirar o foco da questão das patentes. "Vamos conversar com a OMS para garantir como é que podemos ter uma cooperação", afirmou a subsecretária de Estado, Esther Brimmen. No fim de semana, a OMS revelou que distribuiu 2,4 milhões de doses de Tamiflu a 72 países. Os números são considerados insignificantes. Só os EUA têm estoque de 50 milhões de doses, contra 33 milhões na França e 9 milhões no Brasil. COM AFP