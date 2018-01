Meu tratamento VIP

Eu mereço. Pedi um Audi A4 de aniversário e ganhei uma toalha e um banho de hidratação. Ei, não precisa me chamar de fedidinho. Eu gosto de banho, sem exageros. Mas sabe... bem que eu precisava. Essa época do ano os gatos costumam trocar sua pelagem. Nossa casa parecia uma instalação de arte feita de pêlos. Meu pai me levou novamente no Sr. Gato (Rua Cardeal Arcoverde, 515, Pinheiros, 3086-0737). Lá só entram felinos. É um clube fechado, onde todos os gatos são Vip. Antes do chuveiro jorrar água me fizeram uma tosa higiênica. Fiquei todo fresco. Olha, no bom sentido cara-pálida! Como tenho a pelagem mais para oleosa, depois de um banho com xampu - para deixar ela neutra - comecei a ser hidratado. Além disso, para conter a queda dos pêlos, comecei a tomar cápsulas de Ômega 6. A Cláudia, a moça que limpa nossa casa, disse que esta semana ela estava bem mais limpinha.