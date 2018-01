''''Meu filho pode precisar''''

A advogada Karine Pagliuso Saceano, de 30 anos, grávida de gêmeas, já assinou o contrato com a Cryopraxis para a coleta do cordão das duas filhas. Ela disse acreditar no futuro da tecnologia. "Conversei com médicos e todos me incentivaram muito." A jornalista Nana Vaz de Castro, 31 anos, grávida de sete meses, também optou pelo banco privado. Ela acredita que o desenvolvimento de novas aplicações vai ser muito rápido. A coleta custa entre R$ 3.500 e R$ 5 mil e a manutenção anual da amostra, entre R$ 500 e R$ 1 mil. A produtora Keyna Mendonça dos Santos, 28 anos, escolheu um banco público. Ela não teme a possibilidade de o cordão do seu bebê não estar mais à disposição, em caso de necessidade. "A chance de a gente precisar usar é muito pequena. Nesse caso, eu posso encontrar outro doador." As clínicas que armazenam sangue do cordão patrocinam cursos de gestantes e montam postos nas maternidades.