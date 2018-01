Metade das que menos aprovam está em São Paulo

Das 20 faculdades de Direito que menos aprovaram no exame da OAB, 10 são do Estado de São Paulo, inclusive as 3 últimas colocadas. São Paulo é, de longe, o Estado com maior número de instituições privadas. De 250 faculdades de Direito, apenas 3 (USP, Unesp e Universidade Municipal de São Caetano do Sul) são públicas. Em todos os anos são formados 40 mil bacharéis.