Metade das espécies de macacos pode desaparecer

Quase metade das espécies de macacos no mundo está ameaçada de extinção, segundo a nova "lista vermelha" da União Mundial para a Natureza (IUCN). No Brasil, país com a maior biodiversidade de primatas do planeta, 37 espécies correm risco de desaparecer, comparado a 23 em 2007, segundo informações da organização Conservação Internacional. Isso representa 34% das 110 espécies de primatas descritas no País. A lista é dividida em três categorias: criticamente em perigo, em perigo e vulnerável. Em comparação com 2007, cinco espécies brasileiras pioraram e quatro melhoraram. Um dos beneficiados foi o mico-leão-preto, que passou de "criticamente em perigo" para "em perigo" - o mesmo que aconteceu com o mico-leão-dourado em 2003. Vinte anos atrás, a população da espécie era estimada em 100 indivíduos. Hoje, são 1.200. "Demos o primeiro passo, que foi o mais difícil", disse Claudio Padua, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê). "Estou esperançoso." No cenário global, 634 espécies e subespécies de primatas estão ameaçadas.