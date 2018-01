Meta de 16 mil formados ao ano não deve ser cumprida

A meta de ter 16 mil doutores formados anualmente até 2012 dificilmente será alcançada. Para o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), Jorge Guimarães, essa é a principal razão para que as indústrias brasileiras tenham tão poucos doutores nos seus quadros. "Nossa produção de doutores é 10, 20 vezes menor do que deveria ser, por qualquer parâmetro - em relação à população, ao Produto Interno Bruto..." Dos 10 mil doutores formados por ano, só 3,9 mil são das engenharias. Não há profissionais suficientes para atender a indústria, que compete com a universidade. "O sistema público tem mais convicção da necessidade de doutores e absorve mais", diz Guimarães. O diretor de operações da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi, credita o problema a uma cultura universitária. "A universidade não tem uma produção voltada para as necessidades da indústria. Apenas 5,3% das vagas de graduação no Brasil estão na área das engenharias", diz. O governo ensaia aproximar universidade e indústria. Engenharias e computação são agora prioritárias para formação de mestres e doutores. Uma nova legislação permite que empresas invistam em pesquisa dentro das universidades e, em troca, tenham direito a parte da patente do produto. Na última semana, o MEC anunciou a mudança na avaliação da Capes para permitir a criação de mais mestrados profissionais voltados para a indústria. "O País tem avançado, mas essas ações não trazem resultados de curto prazo", afirma Lucchesi.