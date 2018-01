A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe a partir de hoje inscrições para seu 1.º mestrado em Diversidade Biológica e Conservação no câmpus de Sorocaba. A turma tem 10 vagas. As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro. O formulário de inscrição está no site www.ppgdbc.ufscar.br. A etapa de seleção ocorre de 9 a 13 de março. Mais informações pelos (0xx15) 3229-5941 e 3229-5943