Mesma tática no Brasil, mas para tuberculose

Uma vacina de DNA para combater a tuberculose está sendo desenvolvida no Brasil. Até o momento, não existe prevenção eficaz contra a doença, que mata 2 milhões de pessoas a cada ano no mundo. A vacina teria capacidade de prevenir e até curar a tuberculose. Resultados positivos foram obtidos com ratos. O estudo é do pesquisador Célio da Silva, da USP, e foi publicado na revista Nature. Vacinas gênicas são produzidas com um pedaço do DNA do agente causador da doença, manipulado em laboratório. Criam condições para que as células da pessoa combatam a doença e são mais seguras que vacinas tradicionais.