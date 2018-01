Mergulhando no mar, em busca do tubarão-baleia

O biólogo Bruno César Luz Macena Rocha, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mergulha nas águas do arquipélago com uma obsessão: marcar tubarões-baleia com um chip para coleta de dados sobre esses peixes. Já marcou um casal, em três meses de mergulho, mas quer mais dois. "Quanto mais a gente conseguir, melhor será", incentiva o professor Fábio Hazin, coordenador do projeto Ecologia de Grandes Peixes Pelágicos do Arquipélago São Pedro e São Paulo. "O tubarão-baleia é o maior peixe vivo do planeta Terra e um dos menos conhecidos", argumenta Hazin. O peixe adulto pode alcançar 21 metros de comprimento. Os tubarões-baleia, que são inofensivos e vivem nas regiões tropical e subtropical, são uma espécie ameaçada de extinção. "Tenho de prever quando e onde o tubarão-baleia vai aparecer", observa Bruno. Quando aparece, o mestre do barco pesqueiro de apoio avisa e o pesquisador mergulha.