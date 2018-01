Mercado de carbono cresce 41% no 1º semestre

Um dos focos dos debates da 14.ª Conferência Internacional do Clima, em Poznan, o Mercado de Carbono, mecanismo estabelecido pelo Protocolo de Kyoto, cresceu 41% em 2008, de acordo com relatório divulgado ontem, na Polônia. Segundo a Associação Internacional para o Comércio de Emissões (Ieta), os negócios envolvendo direitos de emissão de gases de efeito estufa movimentaram 38 bilhões nos primeiros seis meses do ano, soma recorde. O porcentual se refere ao conjunto dos gases de efeito estufa, entre os quais dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e perfluorcarbonetos. Se considerado apenas o comércio de emissões de CO2, o avanço foi ainda maior. A alta foi de 56%, para 1,84 bilhão de toneladas.