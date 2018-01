Menos peso e mais autoestima

Quando tinha 140 quilos, Shirley Nunes era operadora de telemarketing. Na época, tinha vergonha de entalar na catraca dos ônibus, e as lotações a ignoravam no ponto. Até que um dia a filha mais velha pediu para não levá-la na escola. Foi o bastante para decidir operar. Shirley considera o cirurgião Luiz Vicente Berti um "anjo da guarda". Sem ele e a equipe médica, não teria resistido quando, já aos 64 quilos, se imaginava ainda obesa. "Tive anemia profunda, depressão e fiquei seis meses achando que a cirurgia não tinha valido a pena." Hoje, ela superou o trauma e é gerente comercial de uma marca esportiva. Como ela, Claudia Amoedo Barral também acordou para a obesidade quando ouviu de um médico uma ironia: "Você é professora de educação física?" Ela chegou a pesar 114 quilos, ganhos em duas gestações, e às vésperas de ser operada pelo cirurgião Nilton Tokio Kawahara chegou a sofrer de pressão alta. "Tentei as dietas do Sol, da Lua, da USP. Nada me faria perder 50 quilos", lembra. "Encarei a cirurgia como uma derrota, minha autoestima estava zerada." Hoje, aos 40 anos, ela recuperou o bom humor. E está levíssima: 67 quilos para seu 1,70 metro de altura. ESTILO DE VIDA Felipe Verardi, de 30 anos, que viu seus 80 quilos baterem nos 135, está hoje com 72, também pelas mãos de Kawahara. "Depois de operar, aprendi que temos de mudar nosso estilo de vida", explica. Flavio Verardi pensa em seguir o exemplo de seu irmão, ainda mais com os seus atuais 143 quilos e a pressão alta que já ronda. "Já tentei regime, aplicação de enzimas, mas a fome nunca é aplacada. Me preocupo com a saúde, porque ser gordo não faz diferença", afirma. Os convênios médicos cobrem a cirurgia bariátrica desde que sejam respeitadas as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM). Mas mesmo isso não impede algumas distorções. "Cansei de ver no consultório pessoas topando engordar 15 quilos ou mais só para operar", lembra a paciente Claudia Amoedo.