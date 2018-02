Menino foge do Peru e vai para Sorocaba ver youtubers

Jovem viajou do Peru de ônibus por seis dias até o interior de São Paulo. Foto: Adriana Moreira/Estadão

Um menino de 13 anos fugiu do Peru e foi parar em Sorocaba, no interior de São Paulo, para conhecer dois youtubers dos quais é fã. O adolescente, que teve o nome preservado pela polícia, atravessou sozinho a fronteira entre os dois países e foi resgatado pelo Conselho Tutelar em frente ao prédio onde os youtubers Bruno e Lucas moram com a família em Sorocaba.

De acordo com a dupla, o menino havia passado pela fronteira com um responsável, mas, depois, pegou um ônibus sozinho em uma viagem de seis dias até a cidade de São Paulo, onde foi assaltado. A criança, então, pediu ajuda a outras pessoas para comprar uma passagem com destino a Sorocaba.

Os irmãos conquistaram dois milhões de seguidores nas redes com desafios como pular de muros, brincadeiras entre eles e reações a clipes musicais.

O Conselho Tutelar foi acionado pela Guarda Civil Municipal (GCM), depois do contato dos pais dos youtubers Bruno e Lucas Berti. Arturo Jarama, cônsul-geral do Peru, explicou que o menino foi abandonado pelo pai anos atrás, mas continua morando com a família. Atualmente, ele está com as autoridades de Sorocaba, esperando a autorização para poder voltar pra casa.