Menino de 5 anos que faz sucesso dançando Anitta recebe convite para subir no palco com a cantora

Foto: Reprodução

Um menino de apenas cinco anos vem fazendo sucesso nas redes sociais dançando coreografias das músicas da cantora Anitta. Arthurzinho tem até página no Facebook, com vídeos com até 24 mil visualizações. Nesta terça-feira, 4, a cantora enviou um vídeo convidando o pequeno fã do Rio de Janeiro para ir a um show e conhecê-la.

"Oi, Arthur, fiquei sabendo que você é meu fã. Vi seus vídeos dançando minhas músicas, mais de uma. Você é um sucesso, arrasa, dança muito, quero muito te conhecer. Quero que você vá ao meu Show das Poderosinhas para dançar comigo no palco porque você arrasa. Um beijo e espero te encontrar logo”, disse a cantora na mensagem. Poderosinhas é um show que Anitta dedica ao seu público infantil.

A página destinada a divulgar os vídeos de Arthur já está sendo alvo de alguns comentários preconceituosos. Em defesa do menino, um texto postado na página diz que "Uma criança de 5 anos que por seu talento e seu sucesso na Web vem arrancando o desespero de pessoas machistas e preconceituosas. Um garotinho que nasceu com um dom que poucas pessoas tem vem incomodando muita gente que não aceita a felicidade e a forma livre das pessoas".