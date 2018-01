A Secretaria da Saúde da Bahia registrou 11 mortes por meningite, entre 1.º de janeiro de 2009 até ontem. Uma das mortes foi provocada por meningite meningocócica, o tipo mais grave da doença. Segundo a secretaria, neste ano foram confirmados 201 casos no Estado, sendo 22 do tipo mais grave. No ano passado, o Estado registrou 1.279 casos da doença, dos quais 162 foram do tipo grave, que resultou em 26 mortes.