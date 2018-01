Menina de 5 meses morta em creche sofreu asfixia

Laudo preliminar realizado em uma menina de 5 meses encontrada morta anteontem em creche na zona leste de São Paulo indica que ela sofreu asfixia mecânica broncopulmonar. Ou seja, ela teria aspirado algo que ficou preso nos brônquios e bloqueou a passagem de ar. O laudo definitivo do IML deve ficar pronto em 30 dias. O corpo de Suellen Moreira da Silva foi enterrado ontem no cemitério da Vila Formosa. A polícia trabalha com a hipótese de negligência nos cuidados que ela recebia na creche Espaço da Comunidade III, Vila Nova Manchester, conveniada na Secretaria Municipal de Educação e administrada pela Fundação Comunidade da Graça. Segundo depoimentos de funcionários da creche prestados ontem no 31º DP (Vila Carrão), Suellen foi colocada no berço numa sala com mais 11 crianças às 13h30. Três funcionários as olhavam. Por volta das 15 h, um deles foi acordá-la para o banho, mas ela já estava morta. O pedreiro Antonio dos Santos da Silva, de 38 anos, pai da menina, disse que era o primeiro dia dela na creche após um afastamento (do dia 5 ao dia 13 de março) por causa de uma pneumonia.