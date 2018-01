Melamina afeta 294 mil na China

A China anunciou que 294 mil crianças ficaram doentes nos últimos meses após ingerir leite contaminado por melamina. O número é cinco vezes maior que o estimado. Em comunicado divulgado anteontem, o Ministério da Saúde elevou de três para seis o total de bebês mortos. Das crianças afetadas, 861 continuam hospitalizadas - 154 em estado grave. A melamina provoca cálculo nos rins e pode levar à morte por insuficiência renal. Usada na fabricação de plásticos e colas, a melamina foi adicionada a centenas de toneladas de leite na China porque faz com que o produto pareça ter um teor de proteína mais elevado que o real quando submetido a testes. O caso acabou se tornando o mais grave escândalo entre os inúmeros que atingiram a indústria chinesa nos últimos anos - que incluíram brinquedos com substâncias tóxicas, frutos do mar com químicos proibidos, ração animal contaminada com melamina e pneus defeituosos. A situação ficou ainda mais grave depois que autoridades regionais revelaram que sabiam de casos de contaminação desde meados do ano, mas não divulgaram por medo de prejudicar a Olimpíada de Pequim, realizada em agosto.